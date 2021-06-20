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İsviçre-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu

A Milliler bu akşam EURO 2020'deki üçüncü maçında İsviçre karşısına çakıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Türkiye'nin EURO 2020 A Grubunda oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz

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