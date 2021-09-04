İtalya, Avrupa şampiyonu oldu

İtalya, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nın en büyüğü oldu. Finalde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Böylece İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.