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İtalya, Avrupa şampiyonu oldu

İtalya, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan’ı 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İtalya, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nın en büyüğü oldu. Finalde Sırbistan'ı 3-1 yenen İtalya, altın madalyanın sahibi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Stark Arena'da oynanan final müsabakasında İtalya, rakibini 24-26, 25-22, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Böylece İtalya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 2007 ve 2009'dan sonra üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

İtalya'da Egonu 29, Sylla 20, Pietrini de 13 sayıyla şampiyonluk maçında takımlarına önemli katkı sağladı.

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