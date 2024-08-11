İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın voleybolundaki final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi. İtalya Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

İtalya arka arkaya aldığı setlerle maçta 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ABD’nin direnci set kazanmaya yetmedi ve üçüncü seti de kazanan İtalya, tarihinde ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-17 sonuçlandı.

Böylece, 36 yıl sonra ilk kez şampiyon bir Avrupa ülkesi oldu.