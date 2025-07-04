İtalyan basınında yürük hoplatan iddia: Victor Osimhen ile sözlü anlaşma sağlandı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda büyük bir performans sergileyen Victor Osimhen’in geleceği hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Nijeryalı golcünün Serie A devi Juventus ile sözlü anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Habere göre Juventus Genel Direktörü Damien Comolli ile bir görüşme gerçekleştiren Osimhen, siyah-beyazlı kulüple el sıkıştı. Tarafların, Galatasaray ile Napoli arasında yapılan anlaşmadaki 75 milyon euro’luk satın alma opsiyonunun süresinin dolmasını beklediği aktarıldı. Bu opsiyonun temmuz ortasında sona ereceği belirtildi.

Comolli’nin Osimhen’e, “Bekle” mesajı verdiği ve bu sürecin tamamlanmasının ardından Juventus’un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile masaya oturacağı yazıldı.

Juventus’a yakınlığıyla bilinen eski İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro da TMW Radio’ya verdiği demeçte, “Osimhen Suudi Arabistan’a gitmeyecek. Orası bir şampiyona değil. Aptal değil, Juventus’a gitmek istiyor” ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maça çıkıp 37 gol ve 8 asistlik olağanüstü bir performans sergilemişti. Osimhen’in adı daha önce Suudi Arabistan ve İngiltere kulüpleriyle de anılmıştı.