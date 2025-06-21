İtalyan basınından dikkat çeken Osimhen iddiası
Galatasaray camiasının merakla beklediği Victor Osimhen transferinde sıcak gelişme… İtalyan basınının haberine göre; Nijeryalı golcü, temmuz ayının ortasını beklemeye karar verdi.
Galatasaray’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi Victor Osimhen transferinde son durum…
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Victor Osimhen, temmuz ortasına kadar hiçbir kulübe imza atmayacak.
Nijeryalı forvet, Galatasaray ve Al Hilal’ın dışında Juventus’un da radarında…
Osimhen, daha önce Al Hilal’in 30 milyon Euro’luk teklifini geri çevirmişti.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Victor Osimhen, 2025-26 sezonunda kariyerine Serie A'da devam etmeye sıcak bakıyor.