İTO Spor Kulübü'nün spor salonu hizmete girdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Spor Kulübü'nün spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Küçük Çamlıca'da yer alan spor salonunun açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 18 yıl önce kurulan İTO Spor Kulübü'ne kalıcı bir tesis kazandırdıklarını söyledi.

Avdagiç, İTO Spor Kulübü'nün kendilerinin ilk kez yönetime geldiği 2005 yılından itibaren İTO'nun etkin bir parçası olarak öne çıktığını vurguladı.

Kulübün çok ciddi başarılar elde ettiğini, özellikle basketbol branşında 2005'ten beri katlanarak devam eden bir başarı grafiği olduğunu aktaran Avdagiç, halen basketbol branşında, minik takımdan A takıma kadar her yaş kategorisinde İstanbul liglerinde başarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Kulübün karate branşındaki başarılarına değinen Avdagiç, "Tüm bu başarılar da gösteriyor ki İTO Spor Kulübü; basketboldan karateye kadar ilgilendiği her branşta Türkiye'ye sporcu yetiştiren bir kaynağa dönüşmüştür." dedi.

Spor kulübünün aktifleşmesinde ve İTO camiasında spora verilen önemin artmasında meclis ve komite üyelerinin desteğinin önemine işaret eden Avdagiç, "Çünkü sizler Veteran futbol takımımızı oluşturarak hem kendi aranızda düzenli karşılaşmalar organize ettiniz hem de Odamızı diğer odalara karşı centilmence temsil ettiniz. Israrla faaliyetlerinizi sürdürüp bizim kulübümüze olan hizmetlerimizi artırmamızı sağladınız. Bu yüzden benim kanaatime göre İTO Spor Kulübü'ne ruhunu veren 'veteranlarımız' olmuştur." diye konuştu.

"Çocuklarımız, hak ettikleri sportif ve sosyal etkinlikleri yapabilecekleri mekanlara da kavuştu"

Şekib Avdagiç, Küçük Çamlıca'da hizmete giren spor salonunun hemen yanında yine kendilerinin yaptırdığı İTO Marmara İmam Hatip Lisesi'nin bulduğunu, lisenin bir proje okulu haline geldiğini ve yetiştirdiği öğrencilerle kendilerinin göğsünü kabarttığını ifade etti.

2020'de İTO Meclisi'nin aldığı kararla burada ortaokul ve lise öğrencilerinin ayrı ayrı kullanabilecekleri spor alanları inşa ettiklerini aktaran Avdagiç, "Bu alanların 2 bin 300 metrekaresi açık oyun ve spor alanı, 1.800 metrekaresi ise kapalı etüt alanları, spor alanları, sosyal etkileşim birimleri, kütüphane, sınıf düzenlemeleri, yeni kantin alanı şeklinde inşa edildi. Böylece çocuklarımız mükemmel fiziksel ortamlarda hak ettikleri eğitimi alırken, hak ettikleri sportif ve sosyal etkinlikleri yapabilecekleri mekanlara da kavuştu." diye konuştu.

“Kendi müstakil tesisimizi yaptık”

Bu salondan İTO Spor Kulübü'nün de yararlanmasını düşündüklerini ifade eden Avdagiç, şöyle devam etti: "Aslında biz İTO olarak yapımını gerçekleştirdiğimiz 13 spor salonunun kullanımına sahibiz. Ancak hiçbir zaman bu kullanım verimli bir şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü bu salonları o okullarda okuyan öğrencilerimiz için inşa ettik. Gençlerin içindeki sportif heyecanı düşünürsek bu salonların boş kalması mümkün olmuyor. Bana göre de bu salonları sonuna kadar çocuklarımız, minik yavrularımız, öğrencilerimiz kullanmalı. Bu düşünceden hareketle müstakil bir salon ve tesis yapmaya karar verdik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu düşüncemize olumlu yaklaştı ve okulun yanındaki bu 1.400 metrekarelik kapalı spor alan, Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 29 yıllığına bize tahsis edildi. Biz de Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hemen yanındaki bu alana kendi müstakil tesisimizi yaptık."