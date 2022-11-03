İyilik peşinde ‘Adım Adım’ ödüle koştular

Yasemin SALİH

Türkiye’ye iyilik koşularıyla tanıştıran Adım Adım Oluşumu, altıncı Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün sahibi oldu. Bireylerin ve kurumların spor yoluyla harekete geçerek topluma fayda yaratmasını teşvik eden oluşumun kurucuları Prof. Dr. Itır Erhart ve Renay Onur, Kuruçeşme Divan’da düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Ödül jürisi gerekçe bildirgesinde, “Spor ve önceliklendirdiği iyilik odağı ile kitlelerde olumlu etki yaratan Adım Adım’ın kuruluş felsefesini oluşturan birliktelik, birlikte başarma, takım ruhu oluşturma, yardımseverliği ön plana çıkarma, dostluğu pekiştirme gibi değerler, Mustafa V. Koç Spor Ödülü’ne lâyık görülmesini sağladı” ifadelerini kullandı. Gönüllülerin kullanacağı İyilik Peşinde Koş Platformu’nu kurması da Adım Adım’ın ödül alma gerekçeleri arasında yer aldı.

Pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk kez fiziki şartlarda gerçekleşen ödül törenine; iş, spor ve siyaset dünyasından isimler katıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Mustafa Koç Spor Ödülü, Sevgili Mustafa’yı hep birlikte anmak, Mustafa’yı Mustafa yapan değerleri anımsamak; onun spora ve sporcuya verdiği kıymeti tüm kamuoyuyla paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat. Mustafa, her zaman hayattan büyüktü ve onu her daim milyonların kalbinde yaşatacak bir hayat yaşadı. Bugün yine çok sevdiği, gücüne inandığı bir konu olan spor ile ve sahip olduğu tüm insani değerlere dokunarak adını anıyor olmak ve bunu sizlerle paylaşmak büyük mutluluk” dedi.

Törenin özel konuğu olarak geceye katılan Olimpik Atıcı Danka Bartekova’ya katılımı için teşekkür eden Caroline N. Koç şöyle devam etti: “Danka, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde üyelik görevini başarıyla sürdürüyor. Özellikle kadınların güçlendirilmesi ve gençlerin gelişimine yönelik yürüttüğü pek çok projeyle de hepimize ilham kaynağı oluyor. Daha çok gencimizin Olimpik değerleri bir hayat tarzı olarak benimsemesi için çocuklarımızı ve gençlerimizi, Danka gibi rol modeller ile tanıştırmanın önemine yürekten inanıyorum.”

Prof. Dr. Uğur Erdener: “Mustafa Koç Spor Ödülü sportif başarıların ötesinde, Olimpik değerleri benimseme, iyi insan olma ve geniş kitlelere ilham verme gibi kriterleriyle bir spor ödülünün çok üzerinde, bir onurlandırma ve daha iyisine teşvik etme mahiyeti taşıyor.”

Prof. Dr. Erhart: Aksiyona davet eden bir umut taşıyoruz!

Adım Adım Eş Kurucuları’ndan Prof. Dr. Itır Erhart ödülü alırken yaptığı konuşmada, umutla yola çıktıklarını belirtti. Erhart, “Çok özel bir insan, Sayın Mustafa Koç adına verilen bu özel ödülü alacağımızı öğrendiğimde gözlerim doldu. Biz Adım Adım hayalini kurarken, sistemi kurgularken, hedefler koyarken umutluyduk. ‘Umut’ kavramını biz hiçbir şey yapmasak da her şeyin güzel olacağına dair bir tür pasif optimizm, Polyannacılık anlamında kullanmıyorum. Tam tersine, gelir adaletsizliğinin, eğitime, sağlığa erişimdeki sorunların azalmasına, iklim krizinin çözülmesine, biyoçeşitliliğin korunmasına, cinsiyet eşitliğine yönelik bireysel ve kolektif aksiyona davet eden, bir ‘umut’tan bahsediyorum” dedi.

15 yılda 120 bin kişi iyilik için koştu

İ. Renay Onur da ödülü almak üzere sahneye çıkarak Adım Adım hakkında bilgi verdi. “Adım Adım iyilik peşinde koşmayı bir deyim olmaktan çıkarıp hayat bulmasını sağladı” diyen Onur, oluşum aracılığıyla 15 yılda 1 milyon kişinin sporun birleştirici gücüyle harekete geçtiğini söyledi. Onur, şöyle konuştu: “Adım Adım herkese sporcu olabileceğini hissettirdi, herkese kahraman olduğunu hissettirdi, herkese toplumda bir sorunu şikâyet ederek değil harekete geçerek değiştirebileceğini hissettirdi. İlk günden beri 120 binin üzerinde gönüllü sporsever ve 1 milyondan fazla bağışçı bizimle oldu. 100’ü aşkın STK için 130 milyon TL’lik kaynak yaratıldı. Binlerce insanın hayatı bu bağışlarla değişti.”