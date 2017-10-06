İzlanda farkı açtı
2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda arasındaki maçta rakip takım 3-0 öne geçti.
2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda bugün karşı karşıya geliyor.
Yeni Eskişehir Stadında oynanacak maç 21:45'te başlayan maçta ilk devre İzlanda'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın 2. yarısında İzlanda 3. golü buldu.
İşte ilk 11'ler
Türkiye: Volkan Babacan - Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar, Caner - Oğuzhan, Nuri Şahin - Cenk Tosun, Emre Belözoğlu, Arda - Burak
İzlanda: Haldarsson – Saeversson, Sigurdsson, Ingason, Magnusson – Gudmundsson, Gunnarsson Bjarnason, Finnbogason - G. Sigurdsson - Bodvarsson