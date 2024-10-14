İzlanda - Türkiye maçı ertelendi mi? TFF'den resmi açıklama!

UEFA Uluslar B Ligi'nde bu akşam TSİ 21:45'te oynanması planlanan İzlanda - Türkiye maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya. NTV Spor'un İzlanda basını Visir'den aktardığı habere göre, maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı’nda don tehlikesi olduğu ve zeminde ısıtma sisteminin bulunmadığı belirtildi.

UEFA yetkilileri dün öğleden sonra İzlanda Futbol Federasyonu ve saha personeliyle bir toplantı yaptı, ancak erteleme kararı verilmedi. Maçın kaderi, bugün TSİ 14:00'te yapılacak son incelemeyle belirlenecek.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İzlanda-Türkiye maçının yüzde 51 ihtimalle erteleneceğini bildirdi. Erteleme kararı alınması durumunda, karşılaşmanın en geç salı günü oynanacağı ifade ediliyor. Maç saatine kadar stat zemininin korunması için kumaş örtülerle önlem alındığı da aktarıldı.