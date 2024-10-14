İzlanda - Türkiye maçı ertelendi mi? TFF'den resmi açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ertelenme ihtimali ile gündemde olan İzlanda - Türkiye maçı için UEFA'nın nihai kararı verdiğini açıkladı.

İzlanda - Türkiye maçı ertelendi mi?

TFF'nin yaptığı duyuruya göre karşılaşma hakeminin yaptığı kontrollerin ardından maçın oynanmasına yönelik karar alındı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İzlanda - Türkiye maçının yüzde 51 ihtimalle erteleneceğini söylemişti. Gün içerisinde maç saatine kadar stat zemininin korunması için kumaş örtülerle önlem alınmıştı.

İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Türkiye ile İzlanda arasındaki zorlu mücadele, 14 Ekim Pazartesi günü Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yöneteceği İzlanda - Türkiye maçı şifresiz bir şekilde TV8 ekranlarında yayınlanacak.

İzlanda - Türkiye maçı muhtemel 11

Türkiye (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım.