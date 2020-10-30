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İzmir'de 4 maç ertelendi

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında, Süper Lig'de yarın yapılması planlanan Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile TFF 1. Lig'deki 2 ve Misli.com 3. Lig'deki 1 maç ileri tarihte oynanacak.

İzmir'de 4 maç ertelendi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle 4 maçın ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden takımların yarın oynayacağı 4 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Süper Lig'deki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'deki Menemenspor-Ankaraspor ile Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig'deki Bergama Belediyespor-Kozanspor müsabakalarının ileri bir tarihte oynanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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