Joao Pereira Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü

Corendon Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Portekizli Joao Pereira oldu. Pereira ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, kısa sürece önce yollarını ayırdıkları ayrıldıkları teknik direktörleri Sami Uğurlu ve ekibine teşekkür etti.

Hasan Çavuşoğlu, Pereira'nın gelişi konusunda görüşlerini paylaştı: "Hocamızı zaten Trabzonspor gibi güzide bir kulübümüzde yıllarca futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir hocamız. Hepinizin bildiği bir hocamız. Hoş geldiniz diyorum" dedi.

"Enerjisi yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz"

Pereira da yeni görevi konusunda, "Hırslı bir takım yapmak istiyoruz. Enerjisi yüksek bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu saha içerisinde göstermek için de çok çalışacağız. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları hocayken de elde etmek için çok çalışacağım ve savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Türkiye ligini izlediğini söyleyen Pereira, "Alanyaspor'da Portekiz'de oynamış birçok oyuncu var. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Ben futbolcuyken de Efecan Karaca'ya karşı da oynamıştım. Hırslı bir takım yaratacağız, derken çok az vaktimizin olduğunu da biliyorum" dedi.