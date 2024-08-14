John Jenkins, TOFAŞ kadrosuna katıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor. Kulübün yeni transferi ise ABD'li şutör John Jenkins.
AA
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TOFAŞ'ın Bursa temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, son iki sezonda Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Ignite forması giyen 33 yaşındaki John Jenkins ile anlaşma sağlandı.
2023 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde ABD Milli Takımı forması giyen Jenkins, 2023-2024 sezonunu 31 maçta 17,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,1 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla tamamlamıştı.