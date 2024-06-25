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Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko, iki sezondur takımda forma giyen Johnathan Motley’in takımdan ayrıldığını duyurdu.

AA
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.