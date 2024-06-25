Johnathan Motley, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı
Fenerbahçe Beko, iki sezondur takımda forma giyen Johnathan Motley’in takımdan ayrıldığını duyurdu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Johnathan Motley’le yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 ve 2023-24 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Johnathan Motley ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Johnathan Motley’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.