Jose Mourinho mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Jose Mourinho (@josemourinho)'in paylaştığı bir gönderi

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran’da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran’da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak.