Jose Mourinho'nun dört maçlık men cezasında indirim
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasında indirime gidildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, cezanın iki maça düşürüldüğünü açıkladı. Okan Buruk'a verilen bir maç men cezası ise onandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maç men cezasını 2 maça düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Galatasaray ile oynanan maçın ardından Portekizli teknik adama verilen 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezasının 2 maç men ve 558 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezasının ise 1 maç men ve 500 bin lira para cezası şeklinde düzeltilerek onandığı aktarıldı.