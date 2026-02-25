Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor. Juventus'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta deyim yerindeyse sahaya gömen sarı-kırmızılılar İtalya'da da en az beraberlik alarak turu geçmek peşinde... Milyonlar mu maça ortak olmak isterken günün en çok yöneltilen sorusu ise "Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda" oluyor.

Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda?

Juventus Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Juventus: Perin, Gatti, Kalulu, Kelly, McKennie, Thuram, Kostic, Conceicao, Kenan Yıldız, David.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen.

Galatasaray'da eksikler

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner kadroda olmayacak.

12 yıl sonra yeniden hedef son 16

Galatasaray, turu geçmesi halinde 12 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalacak. Sarı-kırmızılılar bunu en son 2013-2014 sezonunda, grupta Juventus’u kar altında oynanan ve iki güne yayılan maçta 1-0 yenerek başarmıştı. O sezon grubu ikinci bitiren Galatasaray, son 16 turunda Chelsea’ye elenmişti.