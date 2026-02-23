Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen Juventus maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı yaklaşırken gözler Juventus ile Galatasaray arasındaki kritik mücadeleye çevrildi. Karşılaşma öncesinde maç saati ve yayıncı kanal bilgisi yoğun şekilde sorgulanıyor. Öte yandan Juventus - Galatasaray randevusu öncesinde özellikle Osimhen’in forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Juventus Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus Galatasaray maçı 25 Şubat Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Osimhen oynayacak mı?

Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'in Juventus maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

8. Randevu

Juventus ile Galatasaray arasında oynanan son 7 maçta Aslan 3 galibiyet alırken, İtalyan ekibi yalnızca 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılı ekip rakip fileleri 14 kez havalandırırken, Juventus 9 golde kaldı.