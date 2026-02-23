Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi açıklandı.

UEFA tarafından yapılan atamaya göre, kritik mücadelede düdük Joao Pinheiro’de olacak.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.

Juventus-Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz Galatasaray Juventus'u elemesi halinde son 16 turunda Premier Lig devleri Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray ilk maçta Juventus'u sahasında 5-2 mağlup etmişti.