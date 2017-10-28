Juventus, Higuain ile kazandı
Serie A'da son şampiyon Juventus, Higuain'in iki golüyle Milan deplasmanından üç puanla döndü.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, deplasmanda Milan'ı 2-0 yendi.
Ligin 11. haftasında Milan ile karşılaşan son şampiyon Juventus, Arjantinli yıldızı Gonzalo Higuain'in 23 ve 63. dakikalarda attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de çıktığı mücadelenin 77. dakikasında yerini Andre Silva'ya bıraktı. Higuain, Napoli ve Juventus formalarını giydiği Serie A kariyerinde 100 gole ulaştı.
Bu galibiyetle puanını 28'e çıkaran Juventus, ikinci sırada yer alırken, sahasında üç maçtır kazanamayan Milan 16 puanla sekizinci sırada kaldı.
Kaynak: AA