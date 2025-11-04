Juventus Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi 4. maçları bu akşam ve yarın akşam oynanacak. Bu akşam Kenan Yıldız'ın formasını taşıdığı Juventus, Sporting Lizbon'u konuk edecek. Bu maçı izlemek isteyenler şimdi "Juventus Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor. Bugün heyecan dolu müsabakalar oynanacak. Türk futbolseverlerin takip edeceği karşılaşmalardan biri Juventus Sporting Lizbon mücadelesi olacak. Peki, Juventus Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus Sporting Lizbon maçı bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka tabii spor dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, L. Kelly, F. Gatti, A. Cambiaso, K. Thuram, M. Locatelli, F. Conceição, K. Yıldız, W. McKennie, D. Vlahović
Sporting Lizbon: R. Silva, G. Vagiannidis, Z. Debast, G. Inácio, M. Araújo, M. Hjulmand, H. Morita, G. Quenda, F. Trincão, P. Gonçalves, L. J. Suárez