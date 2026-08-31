Juventus'tan Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, ameliyat oldu.
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İtalyan ekibinin açıklamasında, "Bugün öğleden sonra Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatarsal kemiğin tabanındaki kırık için osteosentez ameliyatı geçirdi." bilgisi verildi.
Açıklamada, "Kulüp doktoru Marco Freschi'nin de hazır bulunduğu ameliyat başarıyla sonuçlandı ve oyuncu yarın rehabilitasyon programına başlayacak." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA