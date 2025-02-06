Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız Torino'ya karşı attığı gol ile Seria A tarihine geçti!

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, İtalya'da büyük bir başarıya imza attı. Serie A'nın sosyal medyada düzenlediği oylamada Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, ocak ayının en iyi golü seçildi.

11 Ocak'ta oynanan maçta ceza sahası dışından kaydettiği golle dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'in Empoli'ye attığı golü geride bırakarak bu prestijli ödüle layık görüldü.

Kenan Yıldız'ın bu başarısı, hem İtalyan basınında hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Serie A'da 2021 yılından bu yana her ayın en iyi golü seçiliyor ve Kenan Yıldız, bu unvana ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 33 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılarda bulundu.

İşte Kenan Yıldız'ın o golü;