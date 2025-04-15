Kaan Kahriman halterde Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

Kahriman, koparmada 146 kg ile altın, silkmede 170 kg ile gümüş madalya kazanırken; toplamda 316 kg ile Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı kiloda mücadele eden milli halterci Ferdi Hardal da koparmada 140kg ile gümüş, silkmede 165 ve toplamda 305 kilogramlık dereceleriyle 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kahriman'ın altın madalya kazandığı 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası, 13 Nisan'da Moldova'da başlamıştı. 21 Nisan'a kadar devam edecek şampiyonaya, Türkiye'den 10 kadın ve 10 erkek olmak üzere toplam 20 sporcu katıldı.