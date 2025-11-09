Fenerbahçe-Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının sonucu ne? Fenerbahçe'nin puanı kaç oldu? Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı kaç?

Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe 4-2 Kayserispor
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 4-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada sol taraftan Asensio’nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Skriniar topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.
37. dakikada kullanılan serbest vuruşta Talisca’nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Asensio’nun uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
40. dakikada Semedo’nun sağ taraftan pasında savunma arkasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ tarafında pasını kale önündeki Nene’ye aktardı. Nene’nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
42. dakikada Levent’in pasında topla buluşan Edson Alvarez’in ceza yayının solundan sert şutunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
45+1. dakikada sol taraftan Carole'un kullandığı taç atışında top arka direğe yöneldi, bu noktada Mane'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ederson'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Talisca’nın ara pasında Kerem ceza sahası sol tarafında topla buluştu ve penaltı noktasındaki Nene'yi gördü. Nene’nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0
53. dakikada sol taraftan Cardoso’nun kale önüne ortasında Onugkha’nın dokunuşunda Levent’e de çarpan top ağlarla buluştu. 3-1
63. dakikada orta alanda topu alan Fred’in savunma arkasına derin pasında Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1
74. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Opoku’nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha’nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
90+3. dakikada sol taraftan Carole'un ortasına kale önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.