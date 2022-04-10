Kadıköy'de kazanan Fenerbahçe

26. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Mert Hakan’ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel penaltı noktası üzerindeki Zajc’ı gördü. Bu futbolcunun plasesinde top filelere gitti. 1-0

35. dakikada Fenerbahçe çok hızlı çıktı. Osayi-Samuel kendi yarı sahasından aldığı topla Galatasaray ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun Nelsson’u çalımlayıp sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Babel’in pasında topla buluşan Berkan, savunmanın arkasına sarkan Kerem’i gördü. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay gole izin vermedi.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can ceza sahası önüne gelerek içeriye ortaladı. Penaltı noktası üzerindeki Mert Hakan’ın kafayla arkaya aşırttığı topta Serdar Dursun çaprazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

85. dakikada soldan kazanılan korner atışında Ferdi ortaladı. Savunmanın dokunamadığı top arka direkteki Halil’de kaldı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda top filelere gitti ancak Hakem Atilla Karaoğlan, Halil’in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Fenerbahçe: Altay xxx, Osayi-Samuel xxx, Serdar Aziz xxx, Kim xx, Ferdi xxx (Szalai dk. 90 +1 ?), Crespo xx (Gustavo dk. 90+1 ?), Zajc xxx, Mert Hakan xxx (Arda Güler dk. 84 ?), Rossi xx, İrfan Can xxx (Pelkas dk. 80 ?), Serdar Dursun xxx (Berisha dk. 90+1 ?)

Yedekler: Berke, Nazım, Novak, Sosa, Valencia

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray: Muslera xx, Omar x, Nelsson x, Marcao xx, Van Aanholt x, Taylan x, Berkan x, Cicaldau xx (Halil Dervişoğlu dk. 74 x), Babel x (Morutan dk. 83 ?), Kerem x, Gomis x (Arda Turan dk. 83 ?)

Yedekler: İsmail, Pena, Semih, Boey, Pulgar, Ömer, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Zajc (dk. 26), Serdar Dursun (dk. 68) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Serdar Aziz, Mert Hakan, İrfan Can (Fenerbahçe), Marcao, Babel, Cicaldau, Taylan (Galatasaray)

Taraftarlar Kadıköy’e akın etti

Derbiye taraftar yoğun ilgi gösterdi. Maçın tüm biletleri tükenirken, havanın güzel olmasını fırsat bilen taraftarlar, erken saatlerde Kadıköy’e akın etti.





Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk ederken, taraftarlar da derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri, satışa çıktıktan 12 saniye sonra biterken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler, güzel havayı da fırsat bilip, Kadıköy’e akın etti. Erken saatlerde stat çevresine gelerek toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlar yaparak karşılaşmaya hazırlandı.



Fenerbahçe Yönetimi, Kadınlar Euroleague Finali’nde Sopron ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’nin mücadelesini de stadyumda bulunan skorboardlardan yayınlayarak, stada erken gelen taraftarların karşılaşmayı izlemesini sağladı.

Galatasaray Stada giriş yaptı

Öte yandan Galatasaray dakikalar önce stadyuma ulaştı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden hareket ettikten sonra güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu’na geldi. Karşılaşma öncesinde stada girmek için bekleyen Fenerbahçe taraftarları, sarı-kırmızılıları yuhalarken, Galatasaray kafilesi güvenlik önlemleri altında stat otoparkına girdi.

Derbiye basından yoğun ilgi

Derbiye basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Derbi için tam 208 gazeteci akreditasyon yaptırdı. Çekya’dan 2, Hollanda’dan da 1 gazetecinin akredite olduğu karşılaşmada, 119 muhabir, 43 fotomuhabir, 23 kameraman, 19 yazar, 2 radyo spikeri ve 2 radyo teknisyeni görev alacak.