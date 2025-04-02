Kadıköy'de saha karıştı! Polis sahaya indi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükseldi.

Mert Müldür ve Osimhen arasında gerilim

Mücadelenin 85. dakikasında Mert Müldür ve Osimhen arasında gerilim yaşandı. Oyuncuların kafa kafaya geldiği anlarda sarı kartlar havada uçuştu. Pozisyona yedek kulübeleri de müdahale etti.

Kırmızı kartlar havada uçuştu!

Maçın 88. dakikasında ise iki yedek kulübesi birbirine girdi. Oyunun uzun süre durmasının ardından hakem Cihan Aydın, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'de ise Mert Hakan Yandaş ve Jose Mourinho'nun yardımcısı Salvatore Foti kırmızı kart gördü.