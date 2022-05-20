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Kadınlar boksta iki altın madalya

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kilo finalinde ringe çıkan Hatice Akbaş altın madalya kazandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Kolombiyalı rakibi Valencia Victoria'yı yenerek Dünya şampiyonu oldu.

Hatice Akbaş Romanya'dan rakibini yendi

54 kilo finalinde ringe çıkan Hatice Akbaş, Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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