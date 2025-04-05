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Kadınlar Kupa Voley finalinde şampiyon Fenerbahçe oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenen Fenerbahçe şampiyon oldu. Sarı-lacivertli takım, kupayı 5. kez müzesine götürmüş oldu. 

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe Medicana, 26-24, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli takım, kupayı 5. kez müzesine götürmüş oldu. 

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA