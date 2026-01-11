Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Denizli’de, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final mücadelesinde Fenerbahçe Opet rakibini 86-66 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili performans sergileyerek farkı maç sonuna kadar korudu. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise zaman zaman farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe’nin temposuna ayak uyduramadı.

Final karşılaşmasını hakemler Berk Kurtulmuş, Samet Biner ve Furkan Keseratar yönetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek sezonu önemli bir başarıyla taçlandırdı.

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33

Başantrenör: Miguel Mendez

Galatasaray: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot: 21-16 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 47- 35 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 63-55 (Fenerbahçe lehine)