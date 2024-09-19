Kadro değerleri Avrupa devleriyle yarışta! Süper Lig’in 'en değerli' maçı: Fenerbahçe - Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in "en değerli" maçı 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı maçta en çok dikkat çeken şey ise kadro değerleri...

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre: Transfer dönemininde dünya çapında tanınan, prestijli ve yetenekli futbolcularla imza atarak geçiren Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig tarihinin en değerli maçını oynamaya hazırlanıyor.

Sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, özellikle son günlerde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in 100 milyon Euro'luk piyasa değeriyle fark yarattı.

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunun 5'i bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe kadrosuna katıldı. Bu transferler şöyle:

2024-25 sezonu en pahalı transferler

* Victor Osimhen - 100 milyon Euro

* Sofyan Amrabat - 22 milyon Euro

* Youssef En-Nesyri - 20 milyon Euro

* Gabriel Sara - 18 milyon Euro

* Allan Saint-Maximin - 18 milyon Euro

Yarım milyon Euro'luk derbi!

Güncel transferlerin ardından Süper Lig'in en değerli takımı konumunda, 288 milyon 450 bin Euro ile Galatasaray yer alırken sarı-kırmızılıları 231 milyon 350 bin Euro'luk kadrosuyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor. Ezeli rakiplerin kadro değerleri toplandığında 520 milyon Euro gibi Süper Lig tarihinde bir ilk ortaya çıkıyor.

Dünyanın en değerli kulüpleri

Dünyada kulüplerin kadro değerlerine bakıldığında ise Galatasaray 40., Fenerbahçe ise 52. sırada yer alıyor. Listenin ilk üç sırasında ise kadro değerleri 1 milyar Euroyu aşan Real Madrid, Manchester City ve Arsenal gibi dev kulüpler bulunuyor.

Modern futbolun en pahalı derbileri! (En değerli derbiler)

* Real Madrid - Barcelona - 2 milyar 215 milyon Euro

* Manchester United - Liverpool - 1 milyar 780 milyon Euro

* Milan - Inter - 1 milyar 273 milyon Euro

* Marsilya - Paris Saint-Germain - 1 milyar 179 milyon Euro

* Benfica - Sporting - 712,5 milyon Euro

* Roma - Lazio - 563 milyon Euro

* Fenerbahçe - Galatasaray - 520 milyon Euro

* Ajax - Feyenoord - 514 milyon Euro

* River Plate - Boca Juniors - 205 milyon Euro

* Olympiakos - Panathinaikos - 198 milyon Euro

* Celtic - Rangers - 197,5 milyon Euro

* Partizan - Kızılyıldız - 103 milyon Euro

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi, bu büyük derbilerle kıyaslandığında da Süper Lig için önemli bir noktada bulunuyor.