Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası başladı ve 3. maç bekleniyor. Kanada ile Bosna Hersek karşı karşıya gelirken futbolseverler de maçın saatini ve kanalını araştırıyor.
Dünya Kupası heyecanı başladı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0'la geçerken Güney Kore de Çekya'yı 2-1 yendi. Sıradaki maç Kanada ile Bosna Herkes arasında oynanacak. Mücadele büyük bir heyecanla beklenirken "Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.
Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kanada - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Kanada: Crepeau, Johnston, Jones, Cornelius, Laryea, Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar, David, Larin
Bosna-Hersek: Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Alajbegovic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Bajraktarovic, Demirovic, Dzeko