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Dünya Kupası heyecanı başladı. Meksika, Güney Afrika'yı 2-0'la geçerken Güney Kore de Çekya'yı 2-1 yendi. Sıradaki maç Kanada ile Bosna Herkes arasında oynanacak. Mücadele büyük bir heyecanla beklenirken "Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Kanada - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanada - Bosna Hersek maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Kanada: Crepeau, Johnston, Jones, Cornelius, Laryea, Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar, David, Larin

Bosna-Hersek: Vasilj, Kolasinac, Muharemovic, Katic, Dedic, Alajbegovic, Hadziahmetovic, Tahirovic, Bajraktarovic, Demirovic, Dzeko