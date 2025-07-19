Kaptan takımda kalıyor: Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kaptanı Melih Mahmutoğlu’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasına devam edildiği belirtilirken, "İsmi Fenerbahçe Erkek Basketbolu ile özdeşleşmiş takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu ile bir yıllık anlaşmaya varılmıştır" denildi.

2013-14 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe’de geçirdiği süre boyunca kulübün tarihi başarılarında önemli rol oynadı.

Melih Mahmutoğlu, bu süreçte:

* 2 EuroLeague Final Four şampiyonluğu,

* 7 Türkiye Ligi şampiyonluğu,

* 5 Türkiye Kupası,

* 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Mahmutoğlu, 2024-2025 sezonunda da takımın liderliğini sürdürecek. Deneyimi ve saha içindeki yönlendirici rolüyle takımın en önemli parçalarından biri olmayı sürdüren kaptan, yeni sezonda da sarı-lacivertli formayla mücadele edecek.