Karabağ-Chelsea maçı kaç kaç bitti? Karabağ-Chelsea maç sonucu! Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puanı var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda İngiltere ekibi Chelsea'yi ağırladı.

Chelsea, 16. dakikada Estevao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine Leandro Andrade'nin 29 ve Marko Jankovic'in ​​​​​​​39. dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle cevap veren Karabağ, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

Konuk takım, ikinci devrede aradığı golü Alejandro Garnacho ile 53. dakikada buldu ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

Günün diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos, evinde İspanya'nın Villarreal takımını 46. dakikada Derrick Luckassen'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Pafos'un puanını 5 yaptığı ligde Villarreal ise bir puanda kaldı.