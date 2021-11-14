Karadağ'da yüzleri güldüren sürpriz: Hollanda takıldı

2022 Dünya Kupası Avrupa Kıtası Elemeleri G Grubu'nda 9 hafta maçında Hollanda, Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede son 8 dakikaya 2-0 önde giren Hollanda 82. ve 85. dakikada Karadağ'ın gollerine engel olamadı. Bu sonuçla birlikte Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takımımızın grubu ilk sırada bitirme ve 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılma şansı doğdu.



Grupta oynanacak son maçlarda Ay Yıldızlılar Karadağ deplasmanına giderken Norveç-Hollanda'yı ağırlayacak.

Son maçlar öncesinde Hollanda 20 puanla lider, Türkiye ve Norveç 18'er puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Gruplarda puan eşitliği durumunda takımların genel averajına bakılıyor ve grubun bitimine birer maç kala Türkiye'nin Norveç'e bir averaj üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye nasıl grup lideri olur?



Son maçlarda Norveç'in kendi sahasında Hollanda'yı yenmesi ve Türkiye'nin de Karadağ'ı yenmesi gerekiyor. Ancak hem Türkiye hem de Norveç'in galibiyetlerinin yanı sıra Norveç'in Hollanda karşısında elde edeceği skor farkının Türkiye'nin Karadağ karşısında elde ettiği skor farkını aşmaması gerekiyor.

Hollanda, Norveç'i yener ve Türkiye, Karadağ'a farklı mağlup olmazsa A Milli Takımımız, 2020 Dünya Kupası için play-off turuna katılacak.

Norveç-Hollanda maçının beraber bitmesi durumunda ise liderlik şansı imkansıza yakın olsa da A Milli Takımımızın Karadağ'a yenilmemesi play-off için yeterli olacak. Norveç-Hollanda maçının berabere bitmesi halinde liderlik için Türkiye'nin Karadağ'ı tarihi bir skorla 14 farklı yenmesi gerekiyor.

Türkiye'den Cebelitarık'a yarım düzine gol

G Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.