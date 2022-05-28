Karatede Eda ve Erman Eltemur'dan altın madalya
Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular Eda ve Erman Eltemur, finalde rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı.
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Eda, finalde Slovak rakibi Kopunova'yla karşılaştı.
Maçın başında aldığı puanla avantaj yakalayan milli sporcu, müsabakayı 2-0 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Bir altın da Erman'dan
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur da, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı.
Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.
Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi. Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.