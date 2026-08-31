Beşiktaş-Çorum maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçının sonucu ne? Beşiktaş'ın gollerini kim attı? Beşiktaş'ın kaç puanı var? Beşiktaş maçının önemli anları...

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan Orkun’un ortasında Djalo’nun kafa vuruşu direkten döndü. Arka direğe açılan topu Agbodou içeri çevirirken, Cerny'nin kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Cerny’nin pasında topla buluşan Vlahovic’in rakibini geçip ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Marcos Felipe meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topa Orkun’un sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

36. dakikada Orkun’un ara pasında Trossard kaleciyi geçerek altıpastan içeriye orta yaptı. Boş pozisyondaki Murillo’nun diziyle yaptığı vuruş üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

40. dakikada Olaitan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Penetra’ya çarpıp kornere gitti. VAR’ın uyarısıyla monitöre gelip pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay beyaz noktayı gösterdi.

43. dakikada penaltıda topun başına geçen Vlahovic sağ alt köşeden topu ağlara gönderdi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışından çektiği şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

52. dakikada Diomande’nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ iç direğe çarparak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Murillo’nun sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa Vlahovic’in vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

66. dakikada Rıdvan’ın ceza sahasına yolladığı pasta savunmadan seken topu takip eden Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

73. dakikada ceza yayı üzerinden Olaitan’ın pasında İlhan Fakılı ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 5-1

77. dakikada Cengiz Ünder’in sağ çaprazdan yaptığı ortada Mahmic kafayla dokunarak golü buldu. 5-2

83. dakikada Ndidi’nin topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İlhan Fakılı, topu Murillo’ya bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 6-2

86. dakikada İlhan Fakılı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kalecinin uzaklaştırdığı topa ceza yayı sol tarafından Poku’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, Ndidi’nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.