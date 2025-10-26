Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Konyaspor maçını kazanarak moral bulan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyor. Taraftarlar, “Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor.

Kasımpaşa Beşiktaş maçı ne zaman?

Kasımpaşa Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Kasımpaşa: Andreas, Winck, Cem, Opoku, Owosu, Szalai, Baldursson, Diabate, Fall, Ali, Kubilay.

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, El Bilal, Cengiz, Cerny, Abraham.

Beşiktaş’ta Rafa Silva Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş’ta Portekizli futbolcu Rafa Silva, Kasımpaşa maçında sahada olmayacak. Konyaspor karşılaşmasının ardından her iki alt baldır adalesinde ağrı ve sertlik yaşayan Silva’ya kas ödemi teşhisi konuldu. Oyuncu, tedavi sürecine başlarken önceki antrenmana da katılmadı.

Sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz ise teknik ekibin kararı doğrultusunda maç kadrosunda yer alabilir.

Gökhan Sazdağı sahaya dönebilir

Beşiktaş’ta son iki maçta forma giyemeyen sağ bek Gökhan Sazdağı, Kasımpaşa karşılaşmasında görev verilmesi halinde yeniden sahada olacak. Gençlerbirliği maçında sarı kart cezası, Konyaspor erteleme maçında ise statü nedeniyle oynamayan 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın’dan şans bekliyor.

Uduokhai kart sınırında

Savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ligde üç sarı kartla ceza sınırında bulunuyor. Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kart gören Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart alırsa gelecek haftaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.