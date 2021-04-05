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Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

Kasımpaşa Kulübü'nde yapılan açıklamada Aytaç Kara'nın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kasımpaşa Kulübü, futbolcu Aytaç Kara'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Aytaç Kara, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştır." denildi.

Aytaç Kara, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.