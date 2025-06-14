Kasımpaşa'da Burak Yılmaz ile yola devam kararı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.

Süper Lig ekibinden yapılan duyuruda, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Yılmaz'la ilgili, “Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız” ifadelerine yer verildi.

Sezonun ilk yarısında Bellona Kayserispor'un başında yer alan ve burada 6 maçta 3 beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan 39 yaşındaki teknik adam, şubat ayında Kasımpaşa’nın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlılar, Süper Lig’de çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligin 22. haftası öncesinde 28 puanla 8. sırada yer alan takım, sezonu 47 puanla 10. sırada tamamladı.

Burak Yılmaz’ın liderliğinde yeni sezonda daha güçlü bir performans hedefleyen Kasımpaşa, teknik heyet istikrarını koruyarak gelecek planlamasını da netleştirmiş oldu.