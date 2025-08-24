Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel 11'i...

Sezonun ilk iki haftasından altı puanla ayrılan Galatasaray, yenilgisiz serisini sürdürmek ve zirve takibini pekiştirmek için zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, üçüncü haftada Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele bilgileri merak edilirken "Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman?

Kayserispor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.30'da Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Zecorner Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Denswil, Carole, Ackah, Jung, Mane, Mendes, Cardoso, Opoku

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen

Barış Alper Yılmaz’ın transfer belirsizliği

Galatasaray’da sezona iyi başlayan Barış Alper Yılmaz’ın geleceği henüz netleşmedi. Suudi Arabistan kulübü NEOM SC’nin ilgisi devam ederken oyuncu, hastalık gerekçesiyle antrenmanlara katılmadı. Temsilcisi Tuncay Maldan ise transfer izni çıkmamasına tepki gösterdi.

Galatasaray’ın galibiyet serisi

Sarı-kırmızılı ekip, son 13 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Beşiktaş’a yenildiği maçın ardından çıktığı tüm mücadeleleri kazanarak 38 gol attı, sadece 4 gol yedi.

Deplasmanda kayıp yok

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 5 deplasman maçının tamamını kazandı. Bu dönemde 14 gol atan ekip, yalnızca bir gol yedi.

Yedi maçtır gol yemeyen savunma

Takım, son 7 resmi karşılaşmada kalesini kapatarak güçlü savunma performansı sergiledi. Lig ve kupa dahil hiçbir rakip gol atmayı başaramadı.