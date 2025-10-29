Kayyumun ardından kabusu yaşıyor! BAL takımına yenilen Kasımpaşa Ziraat Kupası'na veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Kahta 02 Spor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Kahta İlçe Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada evinde büyük bir mücadele ortaya koyarak Adıyaman merkezli Kahta ilçesisinin gururu olan ekip, kupanın en büyük sürprizine imza attı.

Bu sonuçla Kahta 02 Spor bir üst tura yükselirken, Kasımpaşa turnuvaya erken veda etti.

Kasımpaşa’da düşüş sinyalleri

Süper Lig’de istikrarsız bir grafik çizen Kasımpaşa, kayyum atamasının ardından saha sonuçlarında da düşüşe geçti.

Son dönemde yönetimsel belirsizliklerle gündeme gelen lacivert-beyazlı ekip, bu mağlubiyetle moral olarak da sarsıldı.

Kupadan elenme, kulübün “yeniden yapılanma” sürecine resmen gölge düşürdü.