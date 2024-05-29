Kazanan Süper Lig'e çıkıyor! Sakaryaspor-Bodrum FK Play-Off Finali'nin hakemi belli oldu
Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Finali'ni Abdulkadir Bitigen yönetecek. Peki Sakaryaspor-Bodrum FK maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? Play-Off Final'i hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Kazananın Süper Lig'e çıkacağı Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
Sakaryaspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.