Kazanan Süper Lig'e çıkıyor! Sakaryaspor-Bodrum FK Play-Off Finali'nin hakemi belli oldu

Kazananın Süper Lig'e çıkacağı Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemleri belli oldu.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Sakaryaspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan Sakaryaspor-Bodrum FK karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.