Kenan Karaman için istenen bonservis belli oldu

14 Eylül 2020

Başakşehir'in gündeminde olan Kenan Karaman'ın 2 milyon Euro olan serbest kalma maddesinin ağustosta süresi doldu. Kulübü Fortuna Düsseldorf ise Karaman'ın bonservis bedelini 5 milyon Euro olarak belirledi.

Sözleşmesinin son yılında olan Karaman, ocak ayından itibaren istediği kulüple sözleşme imzalayabilecek.

TRT Spor'un haberine göre; kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak.