Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ceza sahası dışından attığı şutla Torino ağlarını havalandırdığı gol taraftarlarca sezonun en güzel golü seçildi.

Serie A'dan yapılan sosyal medya paylaşımında, golün görüntüsü paylaşılırken, mesajda "Taraftarlara göre, Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, sezonun en güzel golü" ifadesi yer aldı.

Kenan Yıldız, Serie A'nın 20. haftasında 11 Ocak'ta Torino'ya karşı oynanan maçta şahane bir gole imza atmıştı.

Sezonun en güzel golünü, Napoli'den McTominay'in Cagliari'ye ve Inter'den Barella'nın Atalanta'ya attığı goller takip etti.