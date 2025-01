Kenya tarihine geçti, şimdi İran yolunda! İsmail Kartal'a rakip olacak

İran'da ülkenin en büyük iki kulübü Persepolis ve İstiklal, yeni teknik adamlarıyla yeni döneme girmeye hazırlanıyor.

Persepolis, İsmail Kartal’ı takımın başına getirirken, ezeli rakibi İstiklal rotasını Engin Fırat’a çevirmiş durumda. Eğer transfer gerçekleşirse, İran futbolunda Türk teknik adamların büyük rekabeti yaşanacak.

Persepolis’i iki kere yenmişti

İstiklal taraftarları, Engin Fırat’ın Saipa kulübünün başında Persepolis’i bir sezonda 1-0 ve 3-0 yendiğini hatırlatarak, rekabette öne geçebilmek adına Fırat’ın göreve gelmesi gerektiği yönünde görüş belirtiyorlar.

Kenya tarihine geçmişti

Kenya Milli Takımı’nın başında geçen yıl sadece Kamerun’a kaybeden Fırat, deplasmanda üst üste 8 maç mağlubiyet görmeyerek, Kenya tarihinin en uzun dış saha yenilmezlik serisini yakalamıştı.

'İran'da yeniden çalışacağım'

Kenya Milli Takımı'yla sözleşmesini fesheden Engin Fırat, İran’a dönüş ihtimaliyle ilgili şunları söyledi: "Yeni ayrıldığım için şu an dinlenmeyi planlıyorum. Ancak futbolda her şey çok hızlı değişebilir. Özellikle Asya ve Afrika’dan birkaç resmi teklif aldım. İran’dan ise her zaman teklifler geliyor. Orayı çok seviyorum ve gelecekte mutlaka yeniden çalışacağım. Ama şu an için İstiklal ile ilgili konuşanların gerçekten kulübü temsil edip etmediğini bilmiyorum."