Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu? Kadıköy'de dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'yı kendi evinde ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Benfica'da milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başlıyor.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
Maç 22:00'de başlayacak
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.