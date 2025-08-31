  1. Dünya Gazetesi
Kerem'den Fenerbahçe formalı ilk poz

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertli ekibin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

Hakan Safi, uçaktan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçeli formasını paylaşarak, "İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi

Fenerbahçe spor kulübü Benfica'lı yıldız Kerem Aktürkoğlu ile açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

