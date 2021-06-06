Kevin De Bruyne İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

İngiltere'de yılın futbolcusu ödülünü, Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne kazandı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen ödülle ilgili yapılan oylamada, 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu, takım arkadaşları İlkay Gündoğan, Phil Foden ve Ruben Dias'ın yanı sıra Manchester Unitedlı Bruno Fernandes ile Tottenhamlı Harry Kane'i geride bırakarak 2020-2021 sezonunda ödüle layık görüldü.

Kevin De Bruyne, Thierry Henry ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü üst üste ikinci kez kazanan üçüncü isim oldu.

Öte yandan, yılın en iyi genç futbolcusu ise yine Manchester City'den Phil Foden seçildi.