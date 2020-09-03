ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Son Dakika Haberleri:

Khouma Babacar Süper Lig'e geldi

Daha önce adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Khouma Babacar, Alanyaspor'a transfer oldu.

Khouma Babacar Süper Lig'e geldi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Aytemiz Alanyaspor, Senegalli forvet oyuncusu Khouma Babacar'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Babacar'ın İtalyan ekibi Sassuolo'dan satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Daha önce Fiorentina ile Lecce'de de forma giyen Babacar'ın, İtalya Ligi'nde 166 maçta 39, İtalya Kupası'nda 15 maçta 5 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 18 maçta 8 gol attığı kaydedildi.

Alanyaspor Khouma Babacar transfer

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap